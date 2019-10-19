"Реал" потерпел первое поражение в чемпионате Испании по футболу

ТАСС, 20 октября. Мадридский "Реал" со счетом 0:1 проиграл "Мальорке" в гостевом матче 9-го тура чемпионата Испании по футболу.

Единственный мяч в игре забил Лаго Джуниор (7-я минута). На 74-й минуте защитник "Реала" Альваро Одриосола получил вторую желтую карточку и был удален с поля.

"Реал" потерпел первое поражение в национальном чемпионате, "Мальорка" одержала вторую победу подряд.

В турнирной таблице "Реал" идет на втором месте, набрав 18 очков, лидирует "Барселона" (19). "Мальорка" поднялась на 14-ю строчку, в активе клуба 10 очков. В следующем туре "Реал" должен был сыграть с "Барселоной", но матч перенесли из-за беспорядков в Каталонии. 22 октября "Реал" сыграет в Лиге чемпионов против турецкого "Галатасарая".