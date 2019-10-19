Четыре воскресных матча закроют программу 13-го тура РПЛ

ТАСС, 20 октября. Программа 13-го тура чемпионата России по футболу в воскресенье продолжится четырьмя матчами. В этот день "Оренбург" на своем поле сыграет с самарскими "Крыльями Советов", "Уфа" дома встретится с ЦСКА, тульский "Арсенал" примет "Сочи", а "Динамо" и "Краснодар" завершат программу игрового дня в Москве.

"Оренбург" и "Крылья Советов" подходят к игре на стадионе "Газовик", которая начнется в 11:30 мск, имея в своем активе по две победы подряд. Серия хозяев поля в этом случае выглядит внушительнее, поскольку именно после игр с этим клубом в отставку подали главные тренеры "Спартака" и "Динамо" Олег Кононов и Дмитрий Хохлов соответственно. Позиции наставника самарцев Миодрага Божовича на фоне этих специалистов смотрятся крепче - около недели назад доверие черногорскому тренеру выразил председатель совета директоров самарского клуба Александр Фетисов.

В воскресенье главные тренеры команд Владимир Федотов и Божович не досчитаются по одному игроку - у хозяев встречу из-за травмы пропустит полузащитник Федор Черных, а у гостей повреждение может помешать выйти на поле защитнику Владимиру Полуяхтову. В остальном же составы команд будут оптимальными; в первую очередь это относится к форвардам Джордже Деспотовичу и Александру Соболеву, которые занимают пятое и первое места в списке лучших бомбардиров Российской премьер-лиги (РПЛ).

Предстоящий матч станет 11-м в истории встреч "Оренбурга" и "Крыльев Советов". Несмотря на то, что самарцы имеют более богатую историю выступлений в высшем дивизионе российского футбола, в этом противостоянии статистика на стороне оренбуржцев - четыре победы, три ничьих и три поражения. Так, в сезоне-2018/19 "Крылья" потерпели два поражения со счетом 0:3 и 1:3. Последняя победа самарцев над этим соперником (1:0) датирована 19 апреля 2015 года, когда оба клуба выступали в Футбольной национальной лиге (ФНЛ).

Погоня ЦСКА за группой лидеров

Во втором матче игрового дня, который начнется в 14:00 мск, "Уфа" примет ЦСКА. Перед игрой на стадионе "Нефтяник" команды занимают седьмое и пятое места соответственно, но разница в набранных очках между ними внушительна - 15 против 25. В прошлом туре у хозяев поля подошла к концу трехматчевая беспроигрышная серия (победа и две ничьих), тогда как их соперники, проиграв перед паузой на игры сборных "Ростову" (1:3), прервали серию из пяти побед подряд.

Главные тренеры команд Вадим Евсеев и Виктор Гончаренко в этой игре не смогут рассчитывать сразу на несколько игроков. У "Уфы" из-за травмы встречу пропустит полузащитник Дмитрий Сысуев, также под вопросом участие хавбека Николая Гиоргобиани и защитника Богдана Йокича. Список травмированных у ЦСКА еще длиннее - гарантированно на поле не появятся продолжающие лечиться от травм защитники Виктор Васин и Кирилл Набабкин, а также полузащитники Алан Дзагоев и Дмитрий Ефремов. Кроме того, игру могут пропустить защитники Марио Фернандес и Хердур Магнуссон, которые все-таки отправились с командой в Уфу.

Несмотря на кадровые потери, статистически "Уфа" является удобным соперником для ЦСКА. Из 11 предыдущих встреч клуб из столицы Башкортостана только в четырех играх смог поделить очки с соперником; в семи остальных сильнее были армейцы. При этом стоит отметить, что в прошлом сезоне в Уфе москвичи одержали победу со счетом 3:0, а дома, ведя со счетом 2:0, пропустили два мяча в концовке и позволили противнику уйти от поражения.

В 16:30 мск в Туле начнется матч между "Арсеналом" и "Сочи", которые занимают 10-е и 13-е места в турнирной таблице. Хозяева поля подходят к этой игре с пятиматчевой серией без побед (ничья и четыре поражения), которая тянется с 25 августа - тогда туляки дома обыграли "Оренбург" (2:1). Сочинцы за это же время сумели выбраться из зоны прямого вылета в ФНЛ, одержав три победы при двух поражениях.

Учитывая тот факт, что "Сочи" был создан на базе петербургского "Динамо", де-факто предстоящая игра станет для команд первой в истории. С предшественником команды из Краснодарского края, который ранее выступал и под названием "Петротрест", туляки встречались шесть раз. Статистика в этих играх за нынешними сочинцами - три победы, ничья и два поражения.

Дебют и юбилей на матче "Динамо"

В 19:00 мск в Петровском парке начнется игра между "Динамо" и "Краснодаром", которые находятся на разных полюсах турнирной таблицы РПЛ. Бело-голубые находятся в зоне прямого вылета (15-е место), набрав 10 очков; краснодарцы же с 26 очками замыкают тройку лидеров, отставая на три очка от "Локомотива" и "Зенита", который свои матчи 13-го тура уже провели.

Матч против "Краснодара" станет первым для исполняющего обязанности главного тренера "Динамо" Кирилла Новикова. Но для болельщиков бело-голубых эта игра станет особенной по другому поводу - перед началом встречи возле стадиона состоится церемония возложения цветов к памятнику прославленному вратарю команды Льву Яшину, которому 22 октября исполнилось бы 90 лет. Также встрече будет предшествовать демонстрация ролика в честь юбилея лучшего голкипера XX века.

Воскресная игра станет 15-й в истории встреч "Динамо" и "Краснодара". До сих пор успешнее в этом противостоянии выступали краснодарцы - на их счету шесть побед, трижды сильнее были бело-голубые, еще пять игр завершились вничью. В прошлом сезоне динамовцы на выезде уступили со счетом 0:3, а дома сыграли вничью с одним из лидеров РПЛ - 1:1. "Динамо" не обыгрывало "Краснодар" с 31 августа 2014 года, та встреча завершилась со счетом 2:0.