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Евро-2020

Диджей Мартин Гаррикс стал автором гимна чемпионата Европы 2020 года по футболу

Официальную песню ЧЕ-2020 и певца, который ее споет, представят весной

ТАСС, 20 октября. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) выбрал голландского музыканта Мартина Гаррикса автором официального гимна чемпионата Европы по футболу 2020 года. Об этом сообщает пресс-служба турнира.

Мартин Гаррикс принимал участие в музыкальном сопровождении церемонии закрытия зимних Олимпийских игр 2018 года. В том же году он выступил на Гран-при Японии - этапе чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1".

"Я очень горжусь возможностью объявить, что я записал гимн чемпионата Европы по футболу 2020 года, с нетерпением жду момента, когда вы все сможете его услышать", - написал 23-летний Гаррикс в своем Twitter.

Официальную песню Евро-2020 и певца, который ее споет, представят весной. Оба музыканта впервые исполнят песню в полном объеме на церемонии открытия турнира на стадионе "Олимпико" в Риме 12 июня 2020 года.

Гаррикс трижды признавался лучшим диджеем мира по версии британского журнала DJ Magazine (2016, 2017, 2018).

Чемпионат Европы в честь 60-летнего юбилея турнира пройдет в 12 европейских городах. Санкт-Петербург примет три матча группового этапа и четвертьфинал. Также матчи пройдут в Лондоне, Мюнхене, Баку, Риме, Бухаресте, Дублине, Копенгагене, Бильбао, Глазго, Будапеште и Амстердаме.

Теги
Евро-2020
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