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Летние неолимпийские виды спорта

Грищук одержал победу в девятом туре шахматного турнира на острове Мэн

После девяти туров лидируют четыре шахматиста

ТАСС, 20 октября. Российский шахматист Александр Грищук обыграл представителя Испании Алексея Широва в девятом туре турнира на острове Мэн. Соревнование является квалификационным на турнир претендентов.

Россиянин Кирилл Алексеенко сыграл вничью с индийцем Вишванатаном Анандом, также вничью завершились партии Никиты Витюгова с китайцем Ван Хао и Сергея Карякина с иранцем Пархамом Магсудлу. Максим Матлаков оказался сильнее израильтянина Бориса Гельфанда.

Партии Левон Аронян (Армения) - Давид Гихарро (Испания), Магнус Карлсен (Норвегия) - Фабиано Каруана (США), Люк Макшейн (Англия) - Уэсли Со (США), Юй Янъи (Китай) - Башкаран Адхибан (Индия) завершились вничью, а американец Хикару Накамура переиграл белоруса Владислава Ковалева.

После девяти туров лидируют Каруана, Гихарро, Аронян и Накамура, набравшие по 6,5 очка. По 6 оков на счету Ван Хао, Магсудлу, Алексеенко, Карлсена, Грищука, Ананда, Матлакова, Карякина и Витюгова.

Партии десятого тура состоятся в воскресенье. Турнир проходит по швейцарской системе в 11 туров, в нем принимают участие 154 шахматиста. Контроль времени: 100 минут на 40 ходов, затем 50 минут на 20 ходов и 15 минут до конца партии с добавлением 30 секунд на каждый ход.

Призовой фонд турнира составляет $433 тыс., победитель получит $70 тыс. и путевку на турнир претендентов, лучшая среди женщин - $10 тыс. Соревнования завершатся 21 октября. Турнир претендентов пройдет в 2020 году, его победитель получит право сразиться за шахматную корону с Карлсеном.

Теги
Летние неолимпийские виды спорта
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