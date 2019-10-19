"Сент-Луис" проиграл "Монреалю" в НХЛ. Тарасенко сделал голевую передачу

ТАСС, 20 октября. "Сент-Луис" со счетом 2:5 уступил "Монреалю" в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе победителей шайбы забросили Джордан Уил (6-я минута), Брендан Галлахер (21), Джонатан Друэн (24), Ник Сузуки (32) и Ши Уэбер (60), у проигравших отличились Джейден Шварц (8) и Давид Перрон (60).

Российский нападающий "Сент-Луиса" Владимир Тарасенко отметился в матче голевым пасом. Другой российский форвард команды, Иван Барбашев, не сумел отметиться результативными действиями. На счету Тарасенко в этом сезоне 7 очков (2 гола + 5 результативных передач), на счету Барбашева два голевых паса.

"Сент-Луис" потерпел четвертое поражение подряд в НХЛ, "Монреаль" в последних пяти матчах одержал три победы и проиграл дважды.

В турнирной таблице Западной конференции "Сент-Луис" опустился на шестую строчку, в активе команды 9 очков в восьми матчах, "Монреаль" стал шестым на Востоке, клуб набрав 10 очков в восьми играх. В следующем матче "Сент-Луис" на своей арене сыграет с "Колорадо" 22 октября, "Монреаль" днем ранее в гостях сыграет с "Миннесотой".