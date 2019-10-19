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Серия Гран-при по фигурному катанию

Фигуристы Павлюченко и Ходыкин стали вторыми на этапе Гран-при в Лас-Вегасе

Победили в соревнованиях спортивных пар китайцы Пэн Чэн и Цзинь Ян
Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин EPA-EFE/ETIENNE LAURENT
Описание
Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин
© EPA-EFE/ETIENNE LAURENT

ТАСС, 20 октября. Российские фигуристы Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин заняли второе место в соревнованиях спортивных пар на турнире Skate America - первом этапе серии Гран-при Международного союза конькобежцев (ISU). Соревнования проходят в Лас-Вегасе (штат Невада).

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Российская пара набрала в сумме за короткую и произвольную программы 196,98 балла. Победили китайцы Пэн Чэн и Цзинь Ян (200,89), третьими стали американцы Хэвен Денни и Брэндон Фрейзер (192,70).

Павлюченко и Ходыкин ранее дважды становились бронзовыми призерами этапов Гран-при. Также на их счету победа на чемпионате мира среди юниоров 2018 года.

Этап Гран-при в Лас-Вегасе завершится 20 октября.

Теги
СШАСерия Гран-при по фигурному катанию
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