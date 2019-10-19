Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
НХЛ

Клуб НХЛ "Нэшвилл" подписал контракт с российским форвардом Афанасьевым

18-летний нападающий был выбран под общим 45-м номером во втором раунде драфта НХЛ 2019 года

ТАСС, 20 октября. Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Нэшвилл" подписал трехлетний контракт новичка с российским форвардом Егором Афанасьевым. Об этом сообщает пресс-служба команды.

Афанасьев был выбран "Нэшвиллом" под общим 45-м номером во втором раунде драфта НХЛ 2019 года. В этом сезоне 18-летний форвард выступает в Хоккейной лиге Онтарио за "Уинсор Спитфайрз", где в 11 матчах уже набрал 12 очков (5 шайб + 7 передач).

Контракт новичка - первое соглашение, которое подписывает хоккеист младше 25 лет в НХЛ, срок договора зависит от возраста игрока: 18-21 (3 года), 22-23 (2 года), 24 (1 год). Исключение составляют европейские игроки в возрасте от 25 до 27 лет, которые тоже должны подписать первый трудовой договор в НХЛ сроком на один сезон в качестве новичка. Контракт является двусторонним, что позволяет отправлять хоккеиста в фарм-клуб, а максимальный его размер равен $925 тыс. в год.

Реклама на ТАСС
Серия Гран-при по фигурному катанию
Фигуристы Павлюченко и Ходыкин стали вторыми на этапе Гран-при в Лас-Вегасе
Победили в соревнованиях спортивных пар китайцы Пэн Чэн и Цзинь Ян
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС