Клуб НХЛ "Нэшвилл" подписал контракт с российским форвардом Афанасьевым

ТАСС, 20 октября. Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Нэшвилл" подписал трехлетний контракт новичка с российским форвардом Егором Афанасьевым. Об этом сообщает пресс-служба команды.

Афанасьев был выбран "Нэшвиллом" под общим 45-м номером во втором раунде драфта НХЛ 2019 года. В этом сезоне 18-летний форвард выступает в Хоккейной лиге Онтарио за "Уинсор Спитфайрз", где в 11 матчах уже набрал 12 очков (5 шайб + 7 передач).

Контракт новичка - первое соглашение, которое подписывает хоккеист младше 25 лет в НХЛ, срок договора зависит от возраста игрока: 18-21 (3 года), 22-23 (2 года), 24 (1 год). Исключение составляют европейские игроки в возрасте от 25 до 27 лет, которые тоже должны подписать первый трудовой договор в НХЛ сроком на один сезон в качестве новичка. Контракт является двусторонним, что позволяет отправлять хоккеиста в фарм-клуб, а максимальный его размер равен $925 тыс. в год.