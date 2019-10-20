Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Серия Гран-при по фигурному катанию

Фигурист Алиев занял третье место на этапе Гран-при в Лас-Вегасе

Победил американец Натан Чен
Дмитрий Алиев EPA-EFE/ETIENNE LAURENT
Описание
Дмитрий Алиев
© EPA-EFE/ETIENNE LAURENT

ТАСС, 20 октября. Российский фигурист Дмитрий Алиев занял третье место в одиночных соревнованиях среди мужчин на турнире Skate America - первом этапе серии Гран-при Международного союза конькобежцев (ISU). Соревнования проходят в Лас-Вегасе (штат Невада).

На эту тему
Сальхов, аксель и тулуп. Объясняем, как правильно смотреть прокаты фигуристов-одиночников

В сумме за короткую и произвольную программы россиянин набрал 253,55 балла. Победил американец Натан Чен (299,09), вторым стал его соотечественник Джейсон Браун (255,09). Еще один россиянин Роман Савосин занял последнее, 12-е место (182,16).

Алиев ранее ни разу не поднимался на подиум на этапах Гран-при среди взрослых. Однако он становился победителем финала юниорского Гран-при в сезоне-2016/17. Также на счету 20-летнего фигуриста серебряная медаль чемпионата Европы среди взрослых 2018 года.

Этап Гран-при в Лас-Вегасе завершится 20 октября.

Теги
Серия Гран-при по фигурному катанию
Реклама на ТАСС
НХЛ
Клуб НХЛ "Нэшвилл" подписал контракт с российским форвардом Афанасьевым
18-летний нападающий был выбран под общим 45-м номером во втором раунде драфта НХЛ 2019 года
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС