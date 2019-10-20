Передача Гурьянова помогла "Далласу" обыграть "Филадельфию" в матче НХЛ

ТАСС, 20 октября. "Филадельфия" проиграла "Далласу" со счетом 1:4 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе победителей шайбы забросили Роопе Хинц (8-я минута), Эса Линделл (14), Кори Перри (42) и Миро Хейсканен (59). Российский форвард Денис Гурьянов отметился передачей в эпизоде со второй шайбой, набрав свое первое очко в сезоне. В составе проигравших отличился Шон Кутюрье (1).

Гурьянов провел на льду 11 минут 25 секунд, сделав 2 броска и 2 силовых приема. Еще один российский форвард гостей Александр Радулов за 15 минут не отметился результативными действиями. В составе хозяев защитник Иван Проворов сделал 2 броска, 2 хита и 1 блок за 24 минуты 7 секунд игрового времени.

"Даллас" прервал пятиматчевую серию поражений, "Филадельфия" проиграла четвертую встречу подряд. В турнирной таблице Западной конференции "Даллас" занимает 13-е место с 5 очками в 10 матчах. "Филадельфия" расположилась на 14-й строчке на Востоке с 5 очками в 6 встречах.

В другом матче дня "Вегас" в гостях обыграл "Питтсбург" со счетом 3:0. Голкипер Марк-Андре Флери отразил все 29 бросков по своим воротам, сделав первый в сезоне и 57-й в карьере шатаут.

Еще в одной встрече "Коламбус" дома в овертайме уступил "Нью-Йорк Айлендерс" - 2:3. Победная шайба на счету Брока Нельсона.