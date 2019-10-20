Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
НХЛ

Передача Гурьянова помогла "Далласу" обыграть "Филадельфию" в матче НХЛ

"Даллас" прервал серию из пяти поражений, "Филадельфия" проиграла четвертую встречу подряд

ТАСС, 20 октября. "Филадельфия" проиграла "Далласу" со счетом 1:4 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе победителей шайбы забросили Роопе Хинц (8-я минута), Эса Линделл (14), Кори Перри (42) и Миро Хейсканен (59). Российский форвард Денис Гурьянов отметился передачей в эпизоде со второй шайбой, набрав свое первое очко в сезоне. В составе проигравших отличился Шон Кутюрье (1).

Гурьянов провел на льду 11 минут 25 секунд, сделав 2 броска и 2 силовых приема. Еще один российский форвард гостей Александр Радулов за 15 минут не отметился результативными действиями. В составе хозяев защитник Иван Проворов сделал 2 броска, 2 хита и 1 блок за 24 минуты 7 секунд игрового времени.

"Даллас" прервал пятиматчевую серию поражений, "Филадельфия" проиграла четвертую встречу подряд. В турнирной таблице Западной конференции "Даллас" занимает 13-е место с 5 очками в 10 матчах. "Филадельфия" расположилась на 14-й строчке на Востоке с 5 очками в 6 встречах.

В другом матче дня "Вегас" в гостях обыграл "Питтсбург" со счетом 3:0. Голкипер Марк-Андре Флери отразил все 29 бросков по своим воротам, сделав первый в сезоне и 57-й в карьере шатаут.

Еще в одной встрече "Коламбус" дома в овертайме уступил "Нью-Йорк Айлендерс" - 2:3. Победная шайба на счету Брока Нельсона.

Реклама на ТАСС
Серия Гран-при по фигурному катанию
Фигурист Алиев занял третье место на этапе Гран-при в Лас-Вегасе
Победил американец Натан Чен
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС