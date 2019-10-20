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НХЛ

"Тампа" уступила "Колорадо" в матче НХЛ. Кучеров не реализовал буллит

Встреча завершилась со счетом 2:6, голкипер Андрей Василевский отразил 18 из 24 бросков
Описание
© AP Photo/Jason Behnken

ТАСС, 20 октября. "Тампа-Бэй" дома уступила "Колорадо" со счетом 2:6 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе проигравших отличились Янни Гурд (18-я минута) и Виктор Хедман (52). У победителей первый хет-трик в карьере сделал 21-летний форвард Тайсон Джост (4, 24, 27), также шайбы забросили Габриэль Ландеског (26), Назем Кадри (47) и Микко Рантанен (55).

Российский форвард "Тампы" Никита Кучеров в третьем периоде не смог реализовать буллит, всего он провел на льду 17 минут, сделал 6 бросков и завершил игру с показателем полезности "-2". Защитник Михаил Сергачев ("-1") за 18 минут 46 секунд сделал 3 броска и 1 силовой прием. Голкипер Андрей Василевский отразил 18 из 24 бросков. У гостей защитник Никита Задоров за почти 18 минут сделал 3 хита и 1 блок.

В турнирной таблице Восточной конференции "Тампа" занимает девятое место, набрав 9 очков в 8 матчах. "Колорадо" расположился на первой строчке на Западе с 15 очками в 8 встречах.

В другом матче игрового дня "Аризона" дома обыграла "Оттаву" со счетом 5:2. У проигравших в меньшинстве отличился российский форвард Владислав Наместников, теперь у него 5 очков (3 шайбы + 2 передачи) в 7 матчах. Защитник Никита Зайцев отметился 2 хитами и 6 блоками. У "Аризоны" первый матч в сезоне провел защитник Илья Любушкин, за 15 минут 17 секунд он сделал 4 хита и 2 блока.

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