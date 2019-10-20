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НХЛ

"Торонто" в овертайме обыграл "Бостон" в матче НХЛ. Михеев сделал голевую передачу

Встреча завершилась со счетом 4:3
Илья Михеев AP Photo/Nick Wass
Описание
Илья Михеев
© AP Photo/Nick Wass

ТАСС, 20 октября. "Торонто" в овертайме обыграл "Бостон" со счетом 4:3 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе победителей шайбы забросили Морган Райлли (6-я и 64-я минуты), Дмитрий Тимашов (16) и Александр Керфут (43). В составе проигравших отличились Джейк Дебраск (20), Дэнтон Хайнен (42) и Давид Пастрняк (56), который с 9 шайбами догнал форвард "Эдмонтона" Джеймса Нила в списке лучших бомбардиров сезона.

Российский форвард "Торонто" Илья Михеев отметился голевой передачей и 4 бросками за 18 минут 22 секунды игрового времени. В этом сезоне на счету 25-летнего нападающего теперь 7 очков (3 шайбы + 4 передачи) в 9 матчах.

"Бостон" занимает второе место в Восточной конференции, набрав 12 очков в 8 матчах. "Торонто" расположился на шестой строчке с 11 очками в 9 встречах. В следующем матче в ночь на 23 октября "Бостон" снова сыграет с "Торонто", но теперь дома. "Торонто" днем ранее примет "Коламбус".

 

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