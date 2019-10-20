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НХЛ

Шайба Ковальчука помогла "Лос-Анджелесу" победить "Калгари" в матче НХЛ

Встреча завершилась со счетом 4:1
Илья Ковальчук (справа) AP Photo/Alex Gallardo
Описание
Илья Ковальчук (справа)
© AP Photo/Alex Gallardo

ТАСС, 20 октября. "Лос-Анджелес" обыграл "Калгари" со счетом 4:1 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе победителей шайбы забросили Тайлер Тоффоли (2-я минута), Джефф Картер (21), Анже Копитар (26) и российский форвард Илья Ковальчук (29). У проигравших отличился Микаэль Баклунд (58, буллит).

Ковальчук провел на льду 14 минут 24 секунды и сделал 4 броска. На счету 36-летнего форварда теперь 7 очков (3 шайбы + 4 передачи) в 8 матчах.

В турнирной таблице Западной конференции "Лос-Анджелес" занимает 12-е место, набрав 6 очков в 8 матчах. "Калгари" расположился на восьмом месте с 9 очками в 9 встречах.

В другом матче дня "Флорида" в гостях по буллитам обыграла "Нэшвилл" - 3:2. В составе хозяев дебютный матч в НХЛ провел 22-летний российский форвард Яков Тренин. За 12 минут 35 секунд он сделал один силовой прием и получил 2 минуты штрафа. В составе "Флориды" российский нападающий Евгений Дадонов не отметился результативными действиями.

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