Встреча российских экспертов и WADA по теме изменений в базе данных лаборатории перенесена

Предполагалось, что встреча пройдет 23 октября в Лозанне. На ней эксперты должны были обсудить ответ, который российская сторона предоставила WADA 8 октября. В нем содержались объяснения по всем вопросам, связанным с выявленными в базе данных лаборатории изменениями.

МЮНХЕН, 20 октября. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Встреча российских экспертов с представителями Всемирного антидопингового агентства (WADA) по вопросу изменений в базе данных московской лаборатории перенесена на неопределенный срок. Об этом ТАСС сообщил председатель комитета WADA по соответствию Джонатан Тейлор.

"Как вы знаете, российский ответ пришел на прошлой неделе, он рассматривается экспертами, - сказал Тейлор. - Встреча должна была состояться на следующей неделе, но была отложена. Им нужно больше времени, чтобы разобраться с информацией, которую они получили. Они хотят проанализировать ее должным образом".

Собеседник агентства подчеркнул, что эта встреча влияет и на срок проведения заседания комитета по соответствию, на котором должна быть выработана рекомендация исполкому WADA по вопросу целесообразности применения санкций к Российскому антидопинговому агентству (РУСАДА).

"Это означает, что сейчас мы ждем, когда они скажут нам, сколько времени это займет. Даты я не знаю, ее мне должны сказать эксперты. Я жду, когда они мне скажут: "Мы думаем, что сможем провести встречу с российскими экспертами тогда-то, через два дня после нее мы вам доложим". Боюсь, это означает, что нам остается только ждать", - добавил он.

История вопроса

РУСАДА было восстановлено в правах в сентябре 2018 года. При этом перед российской стороной был поставлен ряд условий. Она должна была предоставить WADA оригинал базы данных проверки российских спортсменов и их допинг-пробы за период с 2012 по 2015 год, которые хранились в московской лаборатории.