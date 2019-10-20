Тедеско считает, что "Спартаку" не понадобятся серьезные усиления в трансферное окно

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Московскому "Спартаку" не нужны будут серьезные усиления в ближайшее трансферное окно, которое будет открыто с 22 января по 21 февраля 2020 года. Таким мнением с журналистами поделился главный тренер столичного клуба Доменико Тедеско.

"Спартак" занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 15 очков в 13 встречах. "Спартак" в субботу дома сыграл вничью с казанским "Рубином" со счетом 0:0. Встреча стала дебютной во главе "Спартака" для немецкого специалиста.

"Я думаю, что особых изменений в команде не потребуется. Для нас в матче с "Рубином" был реальной проблемой выбор стартового состава, потому что у нас очень много классных футболистов. К счастью, у нас есть из кого выбирать. Поэтому я считаю, что кардинальные изменения в "Спартаке" не потребуются в трансферное окно", - заявил Тедеско.

Тедеско 14 октября сменил на посту главного тренера "Спартака" белоруса Олега Кононова.