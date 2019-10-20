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Футбол в России

Тренер ФК "Спартак" Тедеско считает, что лимит на легионеров не создаст ему проблем

Наставник красно-белых отметил, что в команде есть качественные российские игроки

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Новый главный тренер московского "Спартака" Доменико Тедеско считает, что лимит на легионеров в чемпионате России по футболу не будет мешать его работе в клубе. Об этом Тедеско сказал журналистам.

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Исполком Российского футбольного союза 26 июня утвердил лимит в формате "8+17" с сезона-2020/21 - клубы смогут вносить в заявку из 25 игроков не более восьми иностранных футболистов. При этом ограничения по числу легионеров, одновременно находящихся на поле, не будет. С лета 2015 года в премьер-лиге действует лимит в формате "6+5", при котором одновременно участие в игре могут принимать не более шести зарубежных футболистов в составе одной команды, а количество легионеров в заявке не ограничено.

"У нас есть российские футболисты на каждой позиции, так что проблем с этим не будет, - сказал Тедеско. - В конце концов, все определяет качество, а оно есть и у российских футболистов "Спартака", и у иностранцев. Для меня, конечно, это что-то новое, ты не до конца свободен".

"В целом российский чемпионат не отличается от европейских лиг, ничего особенного нет", - добавил немецкий специалист.

"Спартак" объявил о назначении Тедеско в понедельник, он сменил на посту главного тренера Олега Кононова. Красно-белые занимают девятое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 15 очков после 13 матчей.

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