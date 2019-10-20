Мишин доволен выступлением Туктамышевой в произвольной программе на этапе Гран-при в США

МОСКВА, 20 октября. /Корр. ТАСС Владислав Жуков/. Тренер российской фигуристки Елизаветы Туктамышевой Алексей Мишин доволен тем, как его подопечная исполнила произвольную программу на первом в сезоне этапе Гран-при, который завершился в Лас-Вегасе (штат Невада, США). Об этом он рассказал ТАСС в воскресенье.

Туктамышева, которая шла пятой после короткой программы, набрала за произвольный прокат 138,69 балла. По сумме двух программ россиянка заняла третье место (205,97). Победу одержала россиянка Анна Щербакова (227,76), второй стала американка Брэди Теннелл (216,14).

"Я доволен ее выступлением в произвольной программе, - сказал Мишин. - В короткой она допустила неточности, за что была отодвинута на далекое место, но если говорить о ее произвольной программе, то наряду с Щербаковой, которая демонстрирует четверные лутцы, Лиза остается пока единственной спортсменкой, делающей тройные аксели - элементы из арсенала мужчин, которые не все так хорошо выполняют. Она остается одной из немногих фигуристок, которая владеет этим уникальным прыжком".

Туктамышева в следующий раз выступит на этапе Гран-при в китайском Чунцине с 8 по 10 ноября.