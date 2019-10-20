Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Серия Гран-при по фигурному катанию

Мишин назвал странным судейство на этапе Гран-при по фигурному катанию в США

Российские фигуристки на этапе сталкивались с неоднозначными решениями со стороны технической бригады

МОСКВА, 20 октября. /Корр. ТАСС Владислав Жуков/. Судейство на первом в сезоне этапе серии Гран-при по фигурному катанию в Лас-Вегасе (штат Невада, США) было странным. Такое мнение ТАСС в воскресенье по телефону высказал тренер российской фигуристки Елизаветы Туктамышевой Алексей Мишин.

Этап в Лас-Вегасе завершился в воскресенье. В ходе соревнований Туктамышева, а также другие российские фигуристки сталкивались с неоднозначными решениями со стороны технической бригады. У Туктамышевой судьи дважды обнаружили недокруты (по одному - в короткой и произвольной программах), а дорожку шагов в ее произвольной программе арбитры оценили на второй уровень сложности (максимальный - четвертый). Туктамышева заняла в Лас-Вегасе третье место, выиграла этап россиянка Анна Щербакова, второй стала американка Брэди Теннелл.

"Я думаю, что это правда, - ответил Мишин на вопрос о том, не показалось ли ему странным судейство в Лас-Вегасе. - Но будучи человеком политкорректным, я не хочу говорить о том, почему формула "дома и стены помогают" достигает таких гипертрофированных размеров".

Ранее о неоднозначности судейства на этапе в Лас-Вегасе высказывались олимпийская чемпионка 1988 года в танцах на льду Наталья Бестемьянова и серебряный призер Олимпиады-2002 в танцах на льду Илья Авербух.

Теги
Серия Гран-при по фигурному катанию
Реклама на ТАСС
Серия Гран-при по фигурному катанию
Фигурист Алиев заявил, что бронзовая медаль Гран-при США одна из самых важных для него
Россиянин завоевал свою первую медаль на этапах взрослой серии Гран-при
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС