Мишин назвал странным судейство на этапе Гран-при по фигурному катанию в США

МОСКВА, 20 октября. /Корр. ТАСС Владислав Жуков/. Судейство на первом в сезоне этапе серии Гран-при по фигурному катанию в Лас-Вегасе (штат Невада, США) было странным. Такое мнение ТАСС в воскресенье по телефону высказал тренер российской фигуристки Елизаветы Туктамышевой Алексей Мишин.

Этап в Лас-Вегасе завершился в воскресенье. В ходе соревнований Туктамышева, а также другие российские фигуристки сталкивались с неоднозначными решениями со стороны технической бригады. У Туктамышевой судьи дважды обнаружили недокруты (по одному - в короткой и произвольной программах), а дорожку шагов в ее произвольной программе арбитры оценили на второй уровень сложности (максимальный - четвертый). Туктамышева заняла в Лас-Вегасе третье место, выиграла этап россиянка Анна Щербакова, второй стала американка Брэди Теннелл.

"Я думаю, что это правда, - ответил Мишин на вопрос о том, не показалось ли ему странным судейство в Лас-Вегасе. - Но будучи человеком политкорректным, я не хочу говорить о том, почему формула "дома и стены помогают" достигает таких гипертрофированных размеров".

Ранее о неоднозначности судейства на этапе в Лас-Вегасе высказывались олимпийская чемпионка 1988 года в танцах на льду Наталья Бестемьянова и серебряный призер Олимпиады-2002 в танцах на льду Илья Авербух.