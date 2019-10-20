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Серия Гран-при по фигурному катанию

Мишин: Туктамышева продолжит борьбу за попадание в финал Гран-при

Тренер спортсменки назвал ее уникальной фигуристкой

МОСКВА, 20 октября. /Корр. ТАСС Владислав Жуков/. Российская фигуристка Елизавета Туктамышева будет бороться за выход в финал Гран-при после третьего места на первом в сезоне этапе серии, который прошел в Лас-Вегасе (штат Невада, США). Об этом ТАСС в воскресенье сообщил тренер спортсменки Алексей Мишин.

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Этап Гран-при в Лас-Вегасе завершился в воскресенье, 22-летняя Туктамышева с результатом 205,97 балла заняла третье место.

"Соревноваться с представителями Америки на американском континенте очень сложно, - сказал Мишин. - Не потому, что американцы значительно превосходят нас, а потому, что дома и стены помогают. Но мы, конечно, будем бороться за выход в финал [Гран-при"].

Также специалист отметил, что считает Туктамышеву уникальной фигуристкой. "Но если говорить о главной задаче, то я хотел бы отметить, что Лиза сейчас - уникальная фигуристка для России и мира, она является путеводной звездой для тех спортсменок, кому больше, чем 15 лет и у кого вес больше 40 килограммов, - сказал он. - Она оставляет им какую-то надежду на то, что они могут существовать в фигурном катании. В этом отношении она является ключевой фигурой, которая говорит им: "Девочки, не трусьте, и в 20 с лишним лет можно находиться в топе фигурного катания".

Туктамышева является чемпионкой мира и Европы 2015 года, а также победительницей финала серии Гран-при - 2014. В прошлом сезоне фигуристка также попала в финал Гран-при, где заняла третье место. Туктамышева - одна из немногих спортсменок, выполняющих на соревнованиях прыжок повышенной сложности - тройной аксель.

Следующий для Туктамышевой этап Гран-при пройдет в китайском Чунцине с 8 по 10 ноября. Для гарантированного выхода в финал россиянке необходимо одержать на нем победу.

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Серия Гран-при по фигурному катанию
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