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Серия Гран-при по фигурному катанию

Травма партнерши помешала Степановой и Букину подготовиться к этапу Гран-при в США

Россияне заняли второе место в соревнованиях танцевальных дуэтов на турнире Skate America

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Российские танцоры Александра Степанова и Иван Букин смогли провести лишь месяц подготовки к первом этапу Гран-при в США из-за травмы партнерши, но повреждение решили на афишировать. Об этом ТАСС сообщил тренер дуэта Александр Свинин.

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Степанова и Букин заняли второе место в соревнованиях танцевальных дуэтов на турнире Skate America - первом этапе серии Гран-при Международного союза конькобежцев (ISU). Соревнования проходили в Лас-Вегасе (штат Невада). В сумме за ритм-танец и произвольный танец они набрали 206,57 балла. Победили американцы Мэддисон Хаббелл и Захари Донохью (209,55), однако в произвольном танце оценки россиян были выше. Третье место заняли канадцы Лоуренс Фурнье Бодри и Николай Соренсен (197,53).

"Мы не афишировали, но у Саши были проблемы со спиной - с одной стороны ничего серьезного, но это мешало кататься - перед турниром тренировались буквально месяц. И в короткой, и в произвольной программе катались хорошо, сделали все элементы, но это пока сыровато. Тем не менее приятно, что они смогли обыграть в произвольной программе американский дуэт в США, показали себя бойцами", - отметил Свинин.

Тренер добавил, что травма больше не мешает Степановой: "Саша ездила в Германию на лечение, сейчас спина ее уже не беспокоит. Так что потенциал хороший, время есть, все нюансы подработаем".

Степанова и Букин выступают вместе с 2008 года. Они дважды становились бронзовыми и один раз серебряными призерами чемпионатов Европы. В прошлом сезоне спортсмены два раза победили на этапах Гран-при (в Москве и Хельсинки), однако в финале заняли только четвертое место.

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Серия Гран-при по фигурному катанию
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