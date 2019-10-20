Кустарова: фигуристы Загорски и Гурейро покажут более высокий уровень на Гран-при Франции

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Российский танцевальный дуэт Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро старались кататься на первом этапе Гран-при в Лас-Вегасе (штат Невада, США) аккуратно, но ко второму для них турниру серии во Франции они подойдут более уверенными. Такое мнение ТАСС по телефону высказала тренер спортсменов Елена Кустарова.

Загорски и Гурейро стали на этапе в США пятыми (181,82 балла). Победу одержали американцы Мэддисон Хаббелл и Захари Донохью (209,55), вторыми стали россияне Александра Степанова и Иван Букин (206,57), третье место заняли канадцы Лоуренс Фурнье Бодри и Николай Соренсен (197,53).

"Жаль, что нам не удалось нигде выступить до этого этапа - ритм-танец вышел не таким, как мы хотели, он должен был быть более ярким, но ребята аккуратничали, и это естественно для первого старта. В произвольном танце катались уже более уверенно. Следующий этап им выступать во Франции, надеемся там показать более высокий уровень, они прибавят в уверенности катания", - сказала Кустарова.

Второй этап серии Гран-при пройдет в Келуоне (Канада) с 25 по 27 октября, третий - в Гренобле (1-2 ноября).