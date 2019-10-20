Бывшая российская биатлонистка Аввакумова решила выступать за сборную Сербии

МЮНХЕН, 20 октября. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Бывшая российская биатлонистка Екатерина Аввакумова, выступавшая ранее за сборную Южной Кореи, решила продолжить карьеру в национальной команде Сербии. Об этом ТАСС сообщил президент Союза биатлонистов Сербии Велимир Вукадин.

Аввакумова дебютировала за сборную Южной Кореи в январе 2017 году, чуть больше чем за год до Олимпийских игр в Пхёнчхане. На чемпионате мира того же года она заняла пятое место в индивидуальной гонке, став первой представительницей Южной Кореи, которой удалось попасть в число участников цветочной церемонии. После Игр 2018 года, где ее лучшим результатом стало 16-е место в индивидуальной гонке, она завершила выступление за южнокорейскую сборную.

"Екатерина решила выступать за сборную Сербии, - сказал Вукадин. - Мы уже завершили процедуру оформления гражданства страны, договорились с южнокорейской федерацией. Теперь ее переход зависит от решения Международного союза биатлонистов, который в ближайшее время должен рассмотреть наш запрос".

"Поскольку правила переходов биатлонистов сейчас меняются, процесс ее перехода может затянуться", - отметил глава сербской федерации.

Аввакумова родилась в Великом Устюге, 26 октября ей исполнится 29 лет. Она является серебряным призером Универсиады 2015 года в индивидуальной гонке. В этом же году она стала чемпионкой мира по летнему биатлону в смешанной эстафете.