Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Бокс

Федерация бокса России планирует организовать реванш между Гассиевым и Усиком

В первом поединке, который прошел летом 2018 года, победу одержал украинский боксер
Александр Усик и Мурат Гасиев Валерий Шарифулин/ТАСС
Описание
Александр Усик и Мурат Гасиев
© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Федерация бокса России выразила желание организовать бой-реванш в супертяжелом весе между россиянином Муратом Гассиевым и украинцем Александром Усиком. Об этом ТАСС сообщил генеральный секретарь организации Умар Кремлев.

Первый поединок спортсменов прошел 21 июля 2018 года в рамках финала Всемирной боксерской суперсерии в весовой категории до 90,71 кг. Усик одержал победу и стал абсолютным чемпионом мира, объединив пояса Всемирной боксерской ассоциации (WBA), Международной боксерской федерации (IBF), Всемирного боксерского совета (WBC) и Всемирной боксерской организации (WBO).

На эту тему
Украинец Усик стал абсолютным чемпионом мира по боксу, победив россиянина Гассиева

"Мы хотим организовать такой бой в супертяжелом весе", - сказал Кремлев.

Вскоре после поединка оба спортсмена объявили о переходе в супертяжелый вес. Усик дебютировал в новой весовой категории в начале октября, победив Чазза Уизерспуна. Гассиев еще не провел ни одного поединка в супертяжелом весе из-за проблем со здоровьем. Дебютный бой планируется провести в начале декабря в США.

Всего на счету 26-летнего Гассиева 26 побед (18 нокаутом) и одно поражение. В активе 32-летнего Усика 17 побед (13 нокаутом) и ни одного поражения.

Теги
Бокс
Реклама на ТАСС
Серия Гран-при по фигурному катанию
Фигурист Алиев заявил, что бронзовая медаль Гран-при США одна из самых важных для него
Россиянин завоевал свою первую медаль на этапах взрослой серии Гран-при
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС