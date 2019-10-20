Федерация бокса России планирует организовать реванш между Гассиевым и Усиком

Первый поединок спортсменов прошел 21 июля 2018 года в рамках финала Всемирной боксерской суперсерии в весовой категории до 90,71 кг. Усик одержал победу и стал абсолютным чемпионом мира, объединив пояса Всемирной боксерской ассоциации (WBA), Международной боксерской федерации (IBF), Всемирного боксерского совета (WBC) и Всемирной боксерской организации (WBO).

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Федерация бокса России выразила желание организовать бой-реванш в супертяжелом весе между россиянином Муратом Гассиевым и украинцем Александром Усиком. Об этом ТАСС сообщил генеральный секретарь организации Умар Кремлев.

Украинец Усик стал абсолютным чемпионом мира по боксу, победив россиянина Гассиева

"Мы хотим организовать такой бой в супертяжелом весе", - сказал Кремлев.

Вскоре после поединка оба спортсмена объявили о переходе в супертяжелый вес. Усик дебютировал в новой весовой категории в начале октября, победив Чазза Уизерспуна. Гассиев еще не провел ни одного поединка в супертяжелом весе из-за проблем со здоровьем. Дебютный бой планируется провести в начале декабря в США.

Всего на счету 26-летнего Гассиева 26 побед (18 нокаутом) и одно поражение. В активе 32-летнего Усика 17 побед (13 нокаутом) и ни одного поражения.