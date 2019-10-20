Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Бокс

Боксерский поединок Бетербиев - Бивол может пройти в 2020 году

Промоутер Бетербиева Боб Арум отметил, что у Бивола будет приоритет на проведение поединка

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Объединительный поединок между чемпионами мира в полутяжелом весе россиянами Артуром Бетербиевым и Дмитрием Биволом может пройти в 2020 году. Об этом ТАСС сообщил промоутер Бетербиева Боб Арум.

В субботу Бетербиев победил украинца Александра Гвоздика техническим нокаутом и объединил титулы по версиям Международной боксерской федерации (IBF) и Всемирного боксерского совета (WBC). Арум также сообщал ТАСС, что следующим соперником Бетербиева станет китаец Мэн Фаньлун.

"Мы смотрим на победителя боя Ковалев - Альварес. Но Альварес вряд ли будет драться с Бетербиевым. Также мы знаем о желании провести бой у Бивола. У него будет приоритет, и после защиты титула IBF мы можем организовать такой поединок в 2020 году", - сказал Арум.

В активе Бетербиева 15 побед (все нокаутом) и ни одного поражения. На счету Бивола, владеющего чемпионским титулом по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA), 17 побед (11 нокаутом) и ни одного поражения.

Теги
Бокс
Реклама на ТАСС
Лига чемпионов
Греческий арбитр Сидиропулос назначен на матч Лиги чемпионов "Ювентус" - "Локомотив"
Встреча пройдет во вторник в Турине
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС