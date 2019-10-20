Боксерский поединок Бетербиев - Бивол может пройти в 2020 году

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Объединительный поединок между чемпионами мира в полутяжелом весе россиянами Артуром Бетербиевым и Дмитрием Биволом может пройти в 2020 году. Об этом ТАСС сообщил промоутер Бетербиева Боб Арум.

В субботу Бетербиев победил украинца Александра Гвоздика техническим нокаутом и объединил титулы по версиям Международной боксерской федерации (IBF) и Всемирного боксерского совета (WBC). Арум также сообщал ТАСС, что следующим соперником Бетербиева станет китаец Мэн Фаньлун.

"Мы смотрим на победителя боя Ковалев - Альварес. Но Альварес вряд ли будет драться с Бетербиевым. Также мы знаем о желании провести бой у Бивола. У него будет приоритет, и после защиты титула IBF мы можем организовать такой поединок в 2020 году", - сказал Арум.

В активе Бетербиева 15 побед (все нокаутом) и ни одного поражения. На счету Бивола, владеющего чемпионским титулом по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA), 17 побед (11 нокаутом) и ни одного поражения.