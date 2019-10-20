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Футбол в России

Футболист "Рубина" Фомин отключен от аппарата искусственной вентиляции легких

Игрок получил травму в матче молодежного первенства, у него были диагностированы тупая травма живота и большая потеря крови

ТАСС, 20 октября. Футболист молодежного состава казанского "Рубина" Вячеслав Фомин, получивший тяжелую травму во время матча, отключен от аппарата искусственной вентиляции легких. Об этом сообщает пресс-служба "Рубина".

Фомин получил травму в пятницу во время гостевого матча молодежного чемпионата России против московского "Спартака". На 69-й минуте встречи 17-летний защитник получил повреждение в результате столкновения с соперником. После срочной госпитализации в одну из московских больниц врачи диагностировали у футболиста тупую травму живота и большую потерю крови. Ему была проведена операция.

"Его сняли с аппарата искусственной вентиляции легких, дыхание самостоятельное, сознание ясное. Состояние пока расценивается как тяжелое, но стабильное", - говорится в сообщении.

Фомин провел в этом сезоне 12 матчей в молодежном первенстве, не отметившись результативными действиями.

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