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Серия Гран-при по фигурному катанию

Тарасова считает важным, что фигурист Алиев не сдался в произвольной программе Гран-при

Россиянин занял третье место на этапе в США

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Российский фигурист Дмитрий Алиев не сдался в произвольной программе на первом в сезоне этапе Гран-при в Лас-Вегасе (штат Невада, США). Такое мнение ТАСС в воскресенье высказала заслуженный тренер РФ Татьяна Тарасова.

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Фигурист Алиев занял третье место на этапе Гран-при в Лас-Вегасе

Этап Гран-при в Лас-Вегасе завершился в воскресенье. Алиев, занимавший второе место после короткой программы, по итогам двух выступлений с результатом 253,55 балла стал третьим. Эта медаль стала для 20-летнего фигуриста первой в карьере на взрослых этапах Гран-при. Выиграл соревнования американец Натан Чен (299,09), вторым стал его соотечественник Джейсон Браун (255,09).

"Дима - молодец, - сказала Тарасова. - Он сенсационно катал короткую программу и сегодня не сдался в произвольной. Это очень важно - не сдаваться".

Алиев является серебряным призером чемпионата Европы 2018 года в Москве.

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Серия Гран-при по фигурному катанию
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