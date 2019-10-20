Тарасова: выступление Щербаковой на Гран-при в США смогут повторить только через 100 лет

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Тренер по фигурному катанию, мастер спорта СССР международного класса Татьяна Тарасова считает историческим выступление россиянки Анны Щербаковой на этапе Гран-при в Лас-Вегасе (штат Невада, США). Об этом она рассказала ТАСС в воскресенье.

Этап в Лас-Вегасе завершился в воскресенье. Щербакова одержала победу в соревнованиях, набрав 227,76 балла. В произвольной программе 15-летняя фигуристка чисто исполнила два четверных лутца (один из них - в каскаде с тройным тулупом) и стала первой в истории спортсменкой, кому удалось выполнить два этих прыжка в одном прокате на международных соревнованиях. Второе место заняла американка Брэди Теннелл (216,14), третьей стала россиянка Елизавета Туктамышева (205,97).

"Просто исторические соревнования, - сказала Тарасова. - То, что сегодня сделала Щербакова, показала два таких лутца четверных, - это впервые в истории, такие рекорды ставятся на много лет вперед. Сто лет теперь нужно будет ждать таких рекордов. И Лиза, конечно, выстрелила с пятого места [после короткой программы]".

Нынешний сезон является дебютным для Щербаковой на взрослом уровне. В прошлом сезоне спортсменка выиграла два этапа юниорской серии Гран-при, а также заняла второе место на первенстве мира. На взрослом чемпионате России фигуристка завоевала золотую медаль.