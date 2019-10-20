Шавло: турнир памяти трагедии 1982 года показывает, что "Спартак" помнит о болельщиках

МОСКВА, 20 октября. Футбольный клуб "Спартак" помнит о болельщиках, погибших в результате трагедии во время матча Кубка УЕФА с голландским "Харлемом" в 1982 году. Об этом на церемонии открытия XII Кубка памяти "20 октября" рассказал бывший футболист "Спартака", участник матча Сергей Шавло.

Турнир, приуроченный к очередной годовщине трагедии, стартовал в воскресенье на полях академии "Спартак" имени Ф. Ф. Черенкова. Его организаторами являются ФК "Спартак", официальный фан-клуб "Спартака", объединение болельщиков красно-белых "Фратрия" и благотворительный фонд "Красно-белое сердце".

"37 лет назад это случилось, хотелось бы поблагодарить всех, кто сегодня пришел. Память передается из поколения в поколение. Сегодняшний турнир говорит о то, что мы ребят помним, они всегда с нами. Всегда думайте над тем, что вы делаете, чтобы избежать дальнейших трагедий", - сказал Шавло.

20 октября 1982 года в концовке первого матча 1/16 финала Кубка УЕФА между "Спартаком" и "Харлемом" (2:0) на стадионе имена В. И. Ленина (сейчас - "Лужники") произошла массовая давка, жертвами которой стали 66 человек. В морозный октябрьский день (температура в день игры опустилась до 20 градусов ниже нуля) многие болельщики решили покинуть стадион заранее - при счете 1:0. В результате на лестнице трибуны "С" стадиона возникла давка, в которой, по опубликованным через несколько лет официальным данным, погибли 66 и пострадали более 60 человек.

После расследования обстоятельств трагедии к судебной ответственности были привлечены директор Большой спортивной арены стадиона и главный комендант, которых осудили за халатность. При этом следствие выяснило, что причиной трагедии является несчастный случай - слишком много людей с ближайшей к метро трибуны одновременно пошли к выходу, и в результате падения одного из болельщиков возникла давка. Следствие не сумело доказать, что лестница, в отличие от трибун, была обледенелой, а милиция подгоняла болельщиков к выходу. Официальный вывод расходится и с принятой среди фанатов версией о том, что виной трагедии косвенно стал второй гол, забитый на последней минуте Сергеем Швецовым, после чего часть болельщиков направилась в обратную сторону, что и привело к давке.

По данным следствия, забитый гол случился уже после начала давки и во многом даже облегчил ситуацию, так как многие болельщики вернулись обратно или остались на трибунах. В ответном матче "Спартак" победил в Нидерландах со счетом 3:1 и вышел в 1/8 финала, где уступил испанской "Валенсии".