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Конгресс Международного союза биатлонистов

IBU принял стратегию развития биатлона до 2026 года

Стратегический план, в частности, предполагает создание к 2022 году Академии биатлона

МЮНХЕН, 20 октября. /ТАСС/. Международный союз биатлонистов (IBU) утвердил стратегию развития биатлона до 2026 года, которая называется Target26. Она была принята единогласно на внеочередном конгрессе IBU в Мюнхене.

Стратегический план, в частности, предполагает создание к 2022 году Академии биатлона. В ней спортсмены, тренеры и представители национальных федераций смогут совершенствовать свои знания. В рамках этой работы также будет разработана система сертификации тренеров.

Стратегия также предполагает увеличение финансовой поддержки национальных федераций, более тесную работу с болельщиками, популяризацию биатлона через социальные сети и расширение рынка.

Еще одной инициативой IBU является развитие уличного биатлона, который позволит вовлечь в спорт молодую аудиторию из больших городов. Для этого предполагается утвердить формат, который обеспечит безопасность проведения таких соревнований.

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Конгресс Международного союза биатлонистов
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