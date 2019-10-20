Рукавицын: ошибка в подсчетах не дала Алиеву выиграть серебро на этапе Гран-при в США

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Неверный подсчет прыжков в произвольной программе не позволил российскому фигуристу Дмитрию Алиеву побороться за серебряную награду на первом в сезоне этапе Гран-при в США. Об этом ТАСС по телефону рассказал тренер спортсмена Евгений Рукавицын.

По сумме программ россиянин набрал 253,55 балла и впервые в карьере поднялся на пьедестал почета взрослого Гран-при, заняв третье место. Победу одержал американец Натан Чен (299,09), вторым стал его соотечественник Джейсон Браун (255,09).

"После сбоя на первом каскаде Дима решил, что судьи засчитали его лутц как двойной и пошел на повтор. Судьи же засчитали его прыжок как тройной с недокрутом. Конечно, по ходу программы такие вещи просчитать очень сложно, и этот момент не дал нам побороться за серебро", - рассказал Рукавицын.

"Нам предстоит еще немало работы, но я доволен результатом на данном этапе. Как и взрослым подходом к работе Дмитрия - все тренировки проходили с умом, с головой, и главное - с хорошим настроением, на подъеме", - отметил он.

Рукавицын поблагодарил известных советских фигуристов Олега Макарова и Ларису Селезнову, которые помогли спортсмену пройти акклиматизацию в США перед стартом: "Мы готовились к этому этапу Гран-при на сборе в США – 10 дней были в Нью-Йорке. Огромное спасибо за это Олегу Макарову и Ларисе Селезневой, они нас приняли, у нас были просто прекрасные условия, благодаря которым нам удалось акклиматизироваться перед соревнованиями".

Алиев становился победителем финала юниорского Гран-при в сезоне-2016/17. Также на счету 20-летнего фигуриста серебряная медаль чемпионата Европы 2018 года.