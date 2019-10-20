Ягудин: фигуристки Щербакова и Туктамышева подарили чудо зрителям этапа Гран-при в США

Тарасова: выступление Щербаковой на Гран-при в США смогут повторить только через 100 лет

Первый этап Гран-при завершился в воскресенье в Лас-Вегасе (штат Невада, США). По сумме двух программ 15-летняя Щербакова набрала 227,76 балла. После короткой программы фигуристка шла четвертой, в произвольной ей удалось выполнить два четверных лутца. Туктамышева заняла третье место (205,97), в произвольной программе она выполнила два тройных акселя. Второе место заняла американка Брэди Теннел (216,14).

"Я сегодня задался вопросом - люди, которые сидят на трибунах, вообще понимали, очевидцами чего они стали? Это было реально круто. И неважно, что Анна поднялась с четвертого место на первое, бывало и с шестого поднимались. Важно, что сегодня обе наши девушки продемонстрировали нам настоящее чудо, подарили нам праздник спорта, мы гордимся нашими фигуристками", - подчеркнул Ягудин.

"Я не совсем согласен с оценками на этом старте, в том числе за недокруты и Туктамышевой, и Щербаковой в короткой программе, не совсем согласен с оценками и в произвольной, но я не судья - я комментатор. Туктамышева на мой взгляд вообще демонстрирует абсолютно зрелое выверенное катание со своим подоспевшим шармом, который не может оцениваться на столь низкие баллы на второй оценке", - считает Ягудин.

Следующий этап серии Гран-при пройдет в Келоуне (Канада) с 25 по 27 октября.