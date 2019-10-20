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Серия Гран-при по фигурному катанию

Ягудин: бронза фигуриста Алиева на этапе Гран-при в США была ближе к серебру

20-летний российский фигурист по сумме короткой и произвольной программ показал результат 253,55 балла

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Бронзовая медаль российского фигуриста Дмитрия Алиева на первом в сезоне этапе серии Гран-при по качеству была ближе к серебряной награде, спортсмен заслуживал серебряную медаль. Таким мнением с ТАСС поделился олимпийский чемпион Алексей Ягудин.

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В сумме за короткую и произвольную программы россиянин набрал 253,55 балла, впервые в карьере занял призовое место. Победил на этапе американец Натан Чен (299,09), вторым стал его соотечественник Джейсон Браун (255,09).

"Алиев мне понравился, понравились и его программы. Да, сделал ошибочку на тулупе в короткой программе, была ошибка в произвольной, сам виноват. Но, сорвавшись в произвольной в первом каскаде на четверном лутце, он не сломался психологически. Я понимаю, что мы любим возвышать проигравших, но для меня Алиев - это серебро этого турнира, он заслужил его своим катанием, своими элементами", - подчеркнул Ягудин.

"Я видел, что он неудачно оттолкнулся на лутце - как остановился в воздухе, приземлился, пауза, что дальше? Некоторые полностью разваливаются, но не он - пошел и сделал дальше каскад "четыре плюс три", и еще четверной. Первый прыжок для некоторых спортсменов либо подзарядка, либо полная разрядка, Алиеву этот турнир в зачет - справился", - считает Ягудин.

Ягудин пожелал Алиеву успешного сезона. "Мы болеем за наших спортсменов и желаем, чтобы их медали перерастали в золото чемпионатов мира - мы всегда ставим самые амбициозные цели. Посмотрим, как будет выстраиваться его сезон, сейчас Дмитрий получил возможность пробиться в финал серии Гран-при - это уже хорошо. Надеюсь, этот сезон для него будет куда успешнее предыдущего".

Теги
Серия Гран-при по фигурному катанию
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