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Футбол в России

Василий Столыпин: судья спровоцировал драку в матче "Оренбурга" с "Крыльями Советов"

Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу самарцев

МОСКВА, 20 октября. /Корр. ТАСС Тимофей Нежданов/. Главный арбитр матча 13-го тура чемпионата России по футболу "Оренбург" - "Крылья Советов" Василий Казарцев своими действиями спровоцировал драку в конце встречи. Такое мнение ТАСС высказал член попечительского совета "Оренбурга" Василий Столыпин.

Гости победили со счетом 1:0. В добавленное ко второму тайму время произошла стычка между футболистами клубов, по итогам которой Казарцев показал вторую желтую карточку и удалил защитника "Крыльев Советов" Александра Анюкова. Инцидент произошел после того, как мяч в штрафной "Крыльев" от игрока гостей попал к одноклубнику в руку. Кроме того, арбитр удалил с поля главных тренеров команд Владимира Федотова ("Оренбург") и Миодрага Божовича ("Крылья Советов").

"Судья упустил игру из своих рук: был эпизод с рукой в штрафной площади, повтор показал, что рука действительно была. Судье нужно было увереннее и жестче принимать свое решение, а он побежал к боковому арбитру и спровоцировал драку, - сказал Столыпин. - Конечно, наши сразу побежали к боковому, не знаю, что там ассистент сказал главному арбитру. Самое главное - судья принимает решение, а он засомневался".

По мнению собеседника ТАСС, драка могла произойти из-за того, что игроки "Оренбурга" могли быть недовольны действиями арбитра в ходе матча. "У наших копились эмоции в течение всего матча, арбитр три явных пенальти не дал в ворота "Крыльев Советов". Это психологически сломило нашу команду. Что касается нас, то мы 23 раза пробили по воротам, надо было забивать, конечно", - добавил функционер.

"Оренбург идет на 12-й строчке, имея в активе 14 очков. В следующем матче он в гостях сыграет с "Краснодаром" 27 октября.

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