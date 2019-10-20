Глава IBU заявил, что он, как и многие страны, хочет восстановления прав СБР

МЮНХЕН, 20 октября. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Глава Международного союза биатлонистов (IBU) Олле Далин, как и многие национальные федерации, хочет, чтобы права Союза биатлонистов России (СБР) были полностью восстановлены. Об этом он заявил ТАСС.

Конгресс IBU в субботу не стал рассматривать вопрос восстановления прав СБР. IBU считает, что СБР выполнил только 6 из 12 условий восстановления, поэтому в повестке конгресса голосование по вопросу восстановления полноправного членства СБР отсутствовало, не был он внесен и во время обсуждения повестки в начале заседания. Неожиданно для большинства делегатов вопрос был поднят на исходе работы первого дня конгресса, его инициировала Белорусская федерация биатлона. Предложение организации в итоге поддержали 19 национальных федераций, но этого не хватило для его утверждения, которое требовало 35 голосов.

"Я бы не сказал, что удивление - правильное слово, - прокомментировал Далин предложение белорусской федерации. - Я знаю, что Россия заинтересована в том, чтобы стать полноправным членом, я полностью уважаю эту позицию. И от лица биатлонной семьи я хочу сказать, что мы, безусловно, хотим возвращения России, которая по числу биатлонистов является самой большой страной в мире. Но домашняя работа должна быть полностью выполнена".

"Считаю, что аргументы [против восстановления] сильны, просто сложно делать выводы о том, насколько успешно выполняются критерии, если ты не находишься внутри рабочей группы. Я вижу поддержку от стран, которые хотят возвращения России, и я признаю, что это большая поддержка. Но мы в IBU тоже хотим возвращения России, однако ей еще предстоит выполнить домашнюю работу", - добавил он.

Вопрос восстановления прав СБР может быть поднят через год, на сентябрьском конгрессе в Праге. "Я бы не хотел спекулировать на тему, как долго времени этот процесс займет. Я не могу этого сделать", - заметил Далин.

СБР ограничили в правах в декабре 2017 года. Российские биатлонисты имеют право выступать на международных соревнованиях под национальным флагом, однако страна не может проводить соревнования под эгидой IBU, в том числе этапы Кубка мира и чемпионаты мира. Также СБР лишен представительства в IBU и не имеет права голоса на конгрессе.