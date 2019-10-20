Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Конгресс Международного союза биатлонистов

Глава IBU заявил, что он, как и многие страны, хочет восстановления прав СБР

Отто Далин отметил, что российской стороне необходимо выполнить "домашнюю работу"

МЮНХЕН, 20 октября. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Глава Международного союза биатлонистов (IBU) Олле Далин, как и многие национальные федерации, хочет, чтобы права Союза биатлонистов России (СБР) были полностью восстановлены. Об этом он заявил ТАСС.

Конгресс IBU в субботу не стал рассматривать вопрос восстановления прав СБР. IBU считает, что СБР выполнил только 6 из 12 условий восстановления, поэтому в повестке конгресса голосование по вопросу восстановления полноправного членства СБР отсутствовало, не был он внесен и во время обсуждения повестки в начале заседания. Неожиданно для большинства делегатов вопрос был поднят на исходе работы первого дня конгресса, его инициировала Белорусская федерация биатлона. Предложение организации в итоге поддержали 19 национальных федераций, но этого не хватило для его утверждения, которое требовало 35 голосов.

"Я бы не сказал, что удивление - правильное слово, - прокомментировал Далин предложение белорусской федерации. - Я знаю, что Россия заинтересована в том, чтобы стать полноправным членом, я полностью уважаю эту позицию. И от лица биатлонной семьи я хочу сказать, что мы, безусловно, хотим возвращения России, которая по числу биатлонистов является самой большой страной в мире. Но домашняя работа должна быть полностью выполнена".

"Считаю, что аргументы [против восстановления] сильны, просто сложно делать выводы о том, насколько успешно выполняются критерии, если ты не находишься внутри рабочей группы. Я вижу поддержку от стран, которые хотят возвращения России, и я признаю, что это большая поддержка. Но мы в IBU тоже хотим возвращения России, однако ей еще предстоит выполнить домашнюю работу", - добавил он.

Вопрос восстановления прав СБР может быть поднят через год, на сентябрьском конгрессе в Праге. "Я бы не хотел спекулировать на тему, как долго времени этот процесс займет. Я не могу этого сделать", - заметил Далин.

СБР ограничили в правах в декабре 2017 года. Российские биатлонисты имеют право выступать на международных соревнованиях под национальным флагом, однако страна не может проводить соревнования под эгидой IBU, в том числе этапы Кубка мира и чемпионаты мира. Также СБР лишен представительства в IBU и не имеет права голоса на конгрессе.

Теги
Конгресс Международного союза биатлонистов
Реклама на ТАСС
Летние олимпийские виды спорта
Россиянка Войнова стала 11-кратной чемпионкой Европы по велотреку
Анастасия Войнова завоевала золото в гите, второе место заняла россиянка Дарья Шмелева, третье - украинка Елена Старикова
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС