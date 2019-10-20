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Зимние олимпийские виды спорта

Фигурист Ковалев стал вторым на турнире в Минске

Победил итальянец Даниэль Грассль, представитель Франции Адам Сяо Хим Фа занял третье место

ТАСС, 20 октября. Российский фигурист Артем Ковалев занял второе место на турнире Ice Star, который прошел в Минске.

16-летний россиянин набрал 222,07 балла. Победу одержал итальянец Даниэль Грассль (243,82), замкнул тройку призеров представитель Франции Адам Сяо Хим Фа (215,57).

Ранее в субботу 17-летняя россиянка Софья Самодурова одержала победу в женском турнире, вторую строчку заняла южнокорейская фигуристка Ким Ха Ныль, третью - представительница Азербайджана Екатерина Рябова.

Также в субботу российские фигуристы Аннабель Морозова и Андрей Багин заняли четвертое место в соревнованиях танцевальных дуэтов. Победу одержали испанцы Сара Уртадо и Кирилл Халявин, вторыми стали польские спортсмены Наталья Калишек и Максим Сподырев, третье место заняли украинцы Александра Назарова и Максим Никитин.

Ковалев становился победителем турнира в соревнованиях юниоров в 2016 году. Турнир Ice Star среди мужчин дважды выигрывал россиянин Сергей Воронов (2013, 2017).

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Зимние олимпийские виды спорта
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