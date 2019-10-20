Теннисистки Аояма и Сибахара стали победительницами "ВТБ Кубка Кремля" в парном разряде

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Японские теннисистки Сюко Аояма и Ина Сибахара стали победительницами турнира "ВТБ Кубок Кремля" в женском парном разряде. Юбилейный, 30-й Кубок Кремля проходит на арене крытого ледового дворца "Крылатское".

В финале турнира японки со счетом 6:2, 6:1 обыграли американку Бетани Маттек-Сандс и бельгийку Кирстен Флипкенс, которые были посеяны под третьим номером.

31-летняя Аояма занимает 30-е место в парном рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), на ее счету 10 титулов WTA. Ее высшим достижением в парном разряде на турнирах серии Большого шлема является выход в полуфинал Уимблдона (2013). 21-летняя Сибахара идет на 37-й строчке в парном рейтинге WTA. Она побеждала на Открытом чемпионате США (2016) среди юниоров вместе с американкой Джадой Харт.

Турнир завершится в воскресенье позднее. В женском финале россиянка Анастасия Павлюченкова встретится с швейцаркой Белиндой Бенчич, в мужских соревнованиях сыграют россиянин Андрей Рублев и француз Адриан Маннарино. В прошлом году в победительницами турнира в женском парном разряде стали россиянка Александра Панова и немка Лаура Зигемунд.