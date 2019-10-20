МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Арбитр матча 13-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) "Оренбург" - "Крылья Советов" Василий Казарцев правильно разобрался в спорных моментах в конце встречи. Такое мнение ТАСС высказал бывший инспектор Международной федерации футбола (ФИФА) Натан Бартфельд.

Встреча прошла в воскресенье в Оренбурге и завершилась победой гостей со счетом 1:0. В добавленное ко второму тайму время мяч после рикошета попал в руку защитника "Крыльев Советов" Никиты Чернова в штрафной площади гостей, Казарцев не зафиксировал нарушения правил. После этого произошла стычка между футболистами клубов, по итогам которой главный арбитр показал красную карточку Александру Анюкову, а также удалил с поля главных тренеров команд Владимира Федотова ("Оренбург") и Миодрага Божовича ("Крылья Советов").

"Игры рукой не было, не было увеличения объема тела, и, на мой взгляд, арбитр прав, что не назначил пенальти. Как был прав и в ситуации с удалением тренеров - была конфронтация, в которой тренеры вместо того, чтобы успокаивать игроков, "зажгли свечку". Эпизод мог перерасти в страшное - болельщики с трибун могли ринуться на футбольное поле", - считает Барфельд.

"Думаю, в таких эпизодах надо успокаивать игроков, а не разжигать страсти, и тренеры должны быть серьезно наказаны. И Анюков справедливо удален - неприятный эпизод произошел. Думаю, Казарцев разобрался правильно", - сказал эксперт.

"Крылья Советов" занимают шестое место в турнирной таблице, набрав 17 очков в 13 матчах. "Оренбург идет на 12-й строчке, имея в активе 14 очков.