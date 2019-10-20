Гендиректор ФК "Крылья Советов": удаления Анюкова и Божовича были спровоцированы эмоциями

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Удаления защитника самарского футбольного клуба "Крылья Советов" Александра Анюкова и главного тренера команды Миодрага Божовича в гостевом матче 13-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с "Оренбургом" стали следствиями эмоций. Такое мнение ТАСС высказал генеральный директор самарского клуба Виталий Шашков.

Встреча "Крыльев Советов" с "Оренбургом" прошла в воскресенье и завершилась победой самарского клуба со счетом 1:0. В добавленное ко второму тайму время мяч после рикошета попал в руку защитника "Крыльев Советов" Никиты Чернова в штрафной площади гостей, судья Василий Казарцев не зафиксировал нарушения правил. После этого произошла стычка между футболистами клубов, по итогам которой главный арбитр показал красную карточку Анюкову, а также удалил с поля главных тренеров Владимира Федотова ("Оренбург") и Божовича.

"Тяжелая, интересная игра на эмоциях, заслуженная победа, - сказал Шашков. - Обвинять Божовича и Анюкова не в чем, это всего лишь эмоции. Анюков толкнул в грудь, я бы даже сказал, что он судью защищал".

Также Шашков дал оценку действиям Казарцева. "Как я оценю работу арбитра? Судил не самый плохой арбитр, - сказал он. - Нельзя говорить о каких-то симпатиях, он беспристрастно судит, насколько я его знаю".

В следующем матче "Крылья Советов" дома примут петербургский "Зенит", а "Оренбург" в гостях встретится с "Краснодаром". Обе встречи пройдут 27 октября.