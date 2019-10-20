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КХЛ

Хоккеист ЦСКА Капризов пропустит около недели из-за травмы

Нападающий получил повреждение в победной встрече с "Трактором"
Кирилл Капризов Елена Руско/ТАСС
Описание
Кирилл Капризов
© Елена Руско/ТАСС

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Нападающий московского ЦСКА Кирилл Капризов пропустит около недели из-за травмы, полученной в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с челябинским "Трактором". Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе армейского клуба в воскресенье.

Встреча прошла в субботу в Москве и завершилась победой ЦСКА со счетом 3:0. Капризов покинул площадку во втором периоде и больше на льду не появлялся. На послематчевой пресс-конференции главный тренер ЦСКА Игорь Никитин сообщил, что форвард получил повреждение.

"У Капризова травма нижней части тела. Завтра он точно не примет участие в игре, будет восстанавливаться. Срок восстановления - до недели", - сообщили в пресс-службе.

22-летний Капризов с 21 очком (12 шайб + 9 результативных передач) является лучшим бомбардиром ЦСКА в нынешнем сезоне. Во всей лиге он занимает второе место, уступая только нападающему московского "Динамо" Вадиму Шипачеву (22 очка).

В турнирной таблице Западной конференции ЦСКА занимает первое место, набрав в 19 матчах 33 очка. В следующей встрече армейцы сыграют дома с нижегородским "Торпедо" 21 октября.

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