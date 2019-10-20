Украинский боксер Гвоздик находится в больнице после боя с россиянином Бетербиевым

В субботу 32-летний Гвоздик проиграл техническим нокаутом 34-летнему Бетербиеву, который объединил два титула чемпиона мира, защитив пояс Международной боксерской федерации (IBF) и завоевав звание чемпиона Всемирного боксерского совета (WBC) в весовой категории до 79,38 кг. Бой прошел в Филадельфии (США, штат Пенсильвания). Приблизительно через час после поединка Гвоздик вместе со своим промоутером Тедди Атласом направились в больницу для проведения обследования.

"Я все еще здесь с ним, привез его [Гвоздика] прошлой ночью, потому что у него болела голова от ударов, которые он получил во время поединка. Поэтому врачи сделали сканирование и увидели нечто маленькое, а через шесть часов сделали еще одно сканирование, и [доктор] хотел, чтобы мы остались на сутки, чтобы точно быть уверенным в его состоянии. Поэтому мы отменили его перелет, и я останусь с ним здесь еще на одну ночь. Затем в понедельник он полетит домой", - сказал Атлас.

Гвоздик не сумел во второй раз защитить титул чемпиона мира WBC, который он завоевал в декабре 2018 года благодаря победе на канадцем Адонисом Стивенсоном. Украинец победил нокаутом в 11-м раунде, нанеся канадцу первое поражение за восемь лет и отобрав пояс, которым тот владел с 2013 года. Стивенсон после этого боя был госпитализирован и введен в искусственную кому. Через три недели он пришел в себя, а его состояние начало улучшаться.

После этого Гвоздик впервые защитил пояс, в марте нынешнего года победив француза Дуду Нгумбу техническим нокаутом в пятом раунде. Украинец потерпел первое поражение на профессиональном ринге при 17 победах (14 нокаутом). Гвоздик является бронзовым призером Олимпийских игр 2012 года в Лондоне в весовой категории до 81 кг.