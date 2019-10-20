Руководство и футболисты "Спартака" почтили память жертв трагедии на матче с "Харлемом"

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Руководство и футболисты московского "Спартака" в Лужниках возложили венки к памятнику жертвам трагедии, которая произошла 20 октября 1982 года на матче Кубка УЕФА против голландского "Харлема". Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Почтить память погибших приехали генеральный директор красно-белых Томас Цорн, бывшие футболисты "Спартака" Сергей Родионов и Ринат Дасаев, принимавшие участие в том матче, главный тренер Доменико Тедеско, вице-капитан команды Роман Зобнин, защитники Андрей Ещенко и Самуэль Жиго, вратарь Артем Ребров. Также цветы к памятнику возложили игроки молодежной команды "Спартака" и "Спартака-2".

"В истории клуба много золотых моментов, но есть и трагические. О таких моментах нельзя забывать", - сказал Цорн.

"Жаль тех, кто погиб в тот день. Данные по погибшим разнятся. В истории советского спорта это одна из самых страшных трагедий. Будем помнить вечно", - добавил Родионов.

Трагедия в "Лужниках"

20 октября 1982 года в концовке первого матча 1/16 финала розыгрыша Кубка УЕФА между "Спартаком" и "Харлемом" (2:0) на стадионе имена В.И. Ленина (сейчас - "Лужники") произошла массовая давка, жертвами которой стали 66 человек. В морозный октябрьский день (температура в день игры опустилась до 20 градусов ниже нуля) многие болельщики решили покинуть стадион заранее - при счете 1:0 в пользу "Спартака". В результате на лестнице трибуны "С" стадиона в "Лужниках" возникла давка, в которой, по официальным данным, опубликованным через несколько лет, погибли 66 и пострадали более 60 человек.

После расследования обстоятельств трагедии к судебной ответственности были привлечены директор Большой спортивной арены стадиона и главный комендант, которые были осуждены за халатность. При этом следствие выяснило, что причиной трагедии является несчастный случай - слишком много людей с ближайшей к метро трибуны одновременно пошли к выходу, и в результате падения одного из болельщиков возникла давка. Следствие не сумело доказать, что лестница, в отличие от трибун, была обледенелой, а милиция подгоняла болельщиков к выходу. Официальная версия расходится и с принятой в среде фанатов - что виной трагедии косвенно стал второй гол, забитый на последней минуте Сергеем Швецовым, после чего часть болельщиков направилась в обратную сторону, что и привело к давке.

По данным следствия, забитый гол случился уже после начала давки и во многом даже облегчил ситуацию, так как многие болельщики вернулись обратно или остались на трибунах. В ответном матче "Спартак" победил в Нидерландах со счетом 3:1 и вышел в 1/8 финала Кубка УЕФА, где уступил испанской "Валенсии".