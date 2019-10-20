Около 2 тыс. болельщиков "Локомотива" посетят гостевой матч Лиги чемпионов с "Ювентусом"

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Порядка двух тысяч болельщиков российского футбольного клуба "Локомотив" посетят гостевую встречу команды в третьем туре группового этапа Лиги чемпионов против итальянского "Ювентуса". Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе железнодорожников.

Матч "Ювентус" - "Локомотив" пройдет 22 октября в Турине, начало в 22:00 мск.

"На матч приедет около 2 тыс. наших болельщиков", - сообщили в пресс-службе.

В первых двух турах группы D "Локомотив" победил в гостях немецкий "Байер" (2:1) и уступил дома испанскому "Атлетико" (0:2). Московский клуб с тремя очками занимает третье место, уступая "Ювентусу" и "Атлетико", в активе которых по четыре очка. Замыкает турнирную таблицу "Байер" (0 очков).