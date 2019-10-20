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Летние олимпийские виды спорта

Россиянка Войнова стала 11-кратной чемпионкой Европы по велотреку

Анастасия Войнова завоевала золото в гите, второе место заняла россиянка Дарья Шмелева, третье - украинка Елена Старикова
Анастасия Войнова EPA/YOAN VALAT
Описание
Анастасия Войнова
© EPA/YOAN VALAT

ТАСС, 20 октября. Россиянка Анастасия Войнова завоевала золотую медаль в гите на 500 м на чемпионате Европы по велотреку. Соревнования проходят в голландском Апелдорне.

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26-летняя Войнова завершила дистанцию за 33,005 секунды. Второй стала россиянка Дарья Шмелева (33,057), третьей - украинка Елена Старикова (33,328).

Войнова является серебряным призером Олимпийских игр 2016 года в командном спринте. Россиянка стала 11-кратной чемпионкой Европы, также на ее счету пять серебряных и одна бронзовая награда континентальных первенств. На этом чемпионате Войнова завоевала уже третью золотую медаль, ранее она выиграла командный спринт (вместе с Дарьей Шмелевой) и стала первой в индивидуальном спринте. На чемпионатах мира на счету Войновой четыре золотые, две серебряные и три бронзовые медали.

24-летняя Шмелева является серебряным призером Олимпийских игр 2016 года в командном спринте, она завоевала четыре золотые, три серебряные и две бронзовые медали мировых первенств. Шмелева является девятикратной чемпионкой Европы, также на ее счету две серебряные и пять бронзовых наград на континентальных первенствах. На текущем чемпионате Европы Шмелева выиграла золото в командном спринте и стала бронзовым призером в кейрине.

Чемпионат Европы в Апелдорне завершится в воскресенье.

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Летние олимпийские виды спорта
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