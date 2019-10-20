ЦСКА и "Уфа" сыграли вничью в матче чемпионата России по футболу

УФА, 20 октября. /ТАСС/. Футболисты столичного ЦСКА сыграли вничью с "Уфой" со счетом 1:1 в матче 13-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла в Уфе на стадионе "Нефтяник".
В составе ЦСКА гол забил Ильзат Ахметов (26-я минута). У хозяев отличился Вячеслав Кротов (83).
Лучшим игроком матча был признан хорватский полузащитник ЦСКА Никола Влашич, отдавший голевую передачу в эпизоде с голом Ахметова.
ЦСКА продлил беспроигрышную серию в матчах чемпионата России с "Уфой" до 11 встреч, уфимская команда ни разу не побеждала армейцев в чемпионате страны, ЦСКА одержал шесть побед, еще пять встреч завершились ничейным результатом. "Уфа" не может одержать победу в третьем матче кряду (одно поражение, две ничьи).
ЦСКА занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 26 очков в 13 матчах. "Уфа" идет восьмой, имея в активе 16 очков.
В следующем матче 30 октября подопечные Виктора Гончаренко примут московское "Динамо", а 24 октября также дома встретятся с венгерским "Ференцварошем" в рамках третьего тура группового этапа Лиги Европы. "Уфа" 26 октября на выезде сыграет с "Тамбовом".
|№
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Мячи
|Очки
|1
|Локомотив
|13
|9
|2
|2
|22-11
|29
|2
|Зенит
|13
|9
|2
|2
|27-7
|29
|3
|Ростов
|13
|8
|2
|3
|24-21
|26
|4
|ЦСКА
|13
|8
|2
|3
|20-12
|26
|5
|Краснодар
|12
|8
|2
|2
|25-13
|26
|6
|Крылья Советов
|13
|5
|2
|6
|18-16
|17
|7
|Урал
|13
|5
|2
|6
|20-27
|17
|8
|Уфа
|13
|4
|4
|5
|12-12
|16
|9
|Рубин
|13
|4
|3
|6
|8-16
|15
|10
|Спартак
|13
|4
|3
|6
|13-15
|15
|11
|Арсенал
|12
|4
|2
|6
|14-18
|14
|12
|Оренбург
|13
|4
|2
|7
|17-20
|14
|13
|Сочи
|12
|3
|3
|6
|10-15
|12
|14
|Ахмат
|13
|3
|3
|7
|8-19
|12
|15
|Динамо
|12
|2
|4
|6
|8-14
|10
|16
|Тамбов
|13
|2
|2
|9
|11-21
|8