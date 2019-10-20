ЦСКА и "Уфа" сыграли вничью в матче чемпионата России по футболу

УФА, 20 октября. /ТАСС/. Футболисты столичного ЦСКА сыграли вничью с "Уфой" со счетом 1:1 в матче 13-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла в Уфе на стадионе "Нефтяник".

В составе ЦСКА гол забил Ильзат Ахметов (26-я минута). У хозяев отличился Вячеслав Кротов (83).

Лучшим игроком матча был признан хорватский полузащитник ЦСКА Никола Влашич, отдавший голевую передачу в эпизоде с голом Ахметова.

ЦСКА продлил беспроигрышную серию в матчах чемпионата России с "Уфой" до 11 встреч, уфимская команда ни разу не побеждала армейцев в чемпионате страны, ЦСКА одержал шесть побед, еще пять встреч завершились ничейным результатом. "Уфа" не может одержать победу в третьем матче кряду (одно поражение, две ничьи).

ЦСКА занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 26 очков в 13 матчах. "Уфа" идет восьмой, имея в активе 16 очков.

В следующем матче 30 октября подопечные Виктора Гончаренко примут московское "Динамо", а 24 октября также дома встретятся с венгерским "Ференцварошем" в рамках третьего тура группового этапа Лиги Европы. "Уфа" 26 октября на выезде сыграет с "Тамбовом".