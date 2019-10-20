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Футбол в России

ЦСКА и "Уфа" сыграли вничью в матче чемпионата России по футболу

Встреча завершилась со счетом 1:1
Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко Михаил Джапаридзе/ТАСС
Описание
Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко
© Михаил Джапаридзе/ТАСС

УФА, 20 октября. /ТАСС/. Футболисты столичного ЦСКА сыграли вничью с "Уфой" со счетом 1:1 в матче 13-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла в Уфе на стадионе "Нефтяник".

В составе ЦСКА гол забил Ильзат Ахметов (26-я минута). У хозяев отличился Вячеслав Кротов (83).

Лучшим игроком матча был признан хорватский полузащитник ЦСКА Никола Влашич, отдавший голевую передачу в эпизоде с голом Ахметова.

ЦСКА продлил беспроигрышную серию в матчах чемпионата России с "Уфой" до 11 встреч, уфимская команда ни разу не побеждала армейцев в чемпионате страны, ЦСКА одержал шесть побед, еще пять встреч завершились ничейным результатом. "Уфа" не может одержать победу в третьем матче кряду (одно поражение, две ничьи).

ЦСКА занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 26 очков в 13 матчах. "Уфа" идет восьмой, имея в активе 16 очков.

В следующем матче 30 октября подопечные Виктора Гончаренко примут московское "Динамо", а 24 октября также дома встретятся с венгерским "Ференцварошем" в рамках третьего тура группового этапа Лиги Европы. "Уфа" 26 октября на выезде сыграет с "Тамбовом".

Чемпионат России по футболу сезона-2019/20
КомандаИгрыПобедыНичьиПораженияМячиОчки
1Локомотив1392222-1129
2Зенит1392227-729
3Ростов1382324-2126
4ЦСКА1382320-1226
5Краснодар1282225-1326
6Крылья Советов1352618-1617
7Урал1352620-2717
8Уфа1344512-1216
9Рубин134368-1615
10Спартак1343613-1515
11Арсенал1242614-1814
12Оренбург1342717-2014
13Сочи1233610-1512
14Ахмат133378-1912
15Динамо122468-1410
16Тамбов1322911-218

 

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