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Футбол в Испании

СМИ: Куман может возглавить "Барселону" в 2020 году

ТАСС, 20 октября. Главный тренер сборной Нидерландов по футболу Рональд Куман может возглавить испанскую "Барселону" в 2020 году. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на Mundo Deportivo.

По информации источника, в контракте 56-летнего специалиста со сборной Нидерландов есть опция выкупа. По словам спортивного директора Королевского футбольного союза Нидерландов, с "Барселоной" уже были достигнуты определенные соглашения, однако испанскому клубу придется заплатить денежную компенсацию, размер которой не уточняется. Нынешним главным тренером "Барселоны" является Эрнесте Вальверде.

Куман в качестве тренера возглавлял голландские "Витесс", "Аякс", ПСВ, АЗ и "Фейенорд", также он был главным тренером португальской "Бенфики", испанской "Валенсии" и английских "Саутгемптона" и "Эвертона". Национальную сборную Нидерландов он возглавил в феврале 2018 года, контракт рассчитан до 2022 года. Он трижды приводил свои клубы к победам в чемпионате Нидерландов, также он завоевывал Суперкубок Португалии и Кубок Испании.

В качестве футболиста Куман выступал в составе "Барселоны" с 1989 по 1995 год, за этот период он четыре раза стал чемпионом Испании, а также победителем Кубка европейских чемпионов (ныне - Лига чемпионов). В составе национальной сборной Нидерландов он становился победителем (1988) и бронзовым призером (1992) чемпионатов Европы.

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