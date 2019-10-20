Гендиректор "Уфы" назвал закономерной ничью с ЦСКА в матче РПЛ

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Генеральный директор футбольного клуба "Уфа" Шамиль Газизов считает закономерным результат встречи со столичным ЦСКА в 13-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом Газизов сообщил в телефонной беседе с ТАСС.

ЦСКА и "Уфа" сыграли вничью в матче чемпионата России по футболу

В воскресенье "Уфа" на домашнем стадионе сыграла вничью с армейцами со счетом 1:1.

"Мы очень хорошо играли с ЦСКА, это один из лидеров чемпионата, молодая и мобильная команда, быстро переходит из обороны в атаку. Они забили хороший гол, мы во втором тайме оказывали давление. Мне кажется, это закономерный результат", - сказал Газизов.

"Благодарен команде, показали характер, сравняли счет. Огромное спасибо болельщикам, 11 тысяч пришло, это самый главный фактор сегодняшнего матча. Они гонят вперед команду, и она старается показать хороший, агрессивный футбол", - отметил гендиректор "Уфы".

"Уфа" идет на восьмом месте в таблице чемпионата России. "Не хочу оценивать турнирное положение, оценим после 30-го тура. Нам просто нужно набирать очки в каждом матче, каждая следующая игра - самая важная для нас. Ребята - молодцы, тренерский штаб - молодцы, и еще раз большой респект болельщикам, которые пришли сегодня на стадион", - заключил функционер.

В следующем туре "Уфа" 26 октября на выезде сыграет с "Тамбовом".