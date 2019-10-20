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"ВТБ Кубок Кремля"

Бенчич: победа в "ВТБ Кубке Кремля" стала вишенкой на торте перед Итоговым турниром WTA

В финале турнира в женском одиночном разряде швейцарка Белинда Бенчич обыграла россиянку Анастасию Павлюченкову
Белинда Бенчич Михаил Терещенко/ТАСС
Описание
Белинда Бенчич
© Михаил Терещенко/ТАСС

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Победа в турнире "ВТБ Кубок Кремля" стала вишенкой на торте в преддверии Итогового турнира Женской теннисной ассоциации (WTA). Об этом журналистам заявила швейцарка Белинда Бенчич.

В воскресенье Бенчич обыграла в финале московского турнира российскую теннисистку Анастасию Павлюченкову со счетом 3:6, 6:1, 6:1.

"Я знаю, что все болельщики в финале болели за Настю, хотели, чтобы она победила. Но мне при этом приятно, что всю неделю публика поддерживала и меня. Я не верила, что смогу одержать победу в "ВТБ Кубке Кремля". Я отобралась в Шэньчжэнь, поэтому играла довольно расслабленно, победа в Москве - это вишенка на торте перед Итоговым турниром", - сказала Бенчич.

Бенчич занимает в рейтинге WTA 10-ю строчку, теперь на ее счету четыре титула ассоциации.

Итоговой турнир WTA пройдет китайском Шэньчжэне с 27 октября по 3 ноября. Бенчич стала последней теннисисткой, отобравшейся на Итоговый турнир.

Турнир завершится 20 октября. Общий призовой фонд составляет $1,955 млн, Бенчич за победу на турнире получит 470 рейтинговых очков. В прошлом году "ВТБ Кубок Кремля" в женском одиночном разряде выиграла россиянка Дарья Касаткина. Позднее в мужском финале россиянин Андрей Рублев сыграет с французом Адрианом Маннарино.

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"ВТБ Кубок Кремля"
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