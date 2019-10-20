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КХЛ

"Металлург" прервал четырехматчевую победную серию "Авангарда" в КХЛ

Магнитогорский клуб победил дома со счетом 3:0

ТАСС, 20 октября. Омский "Авангард" со счетом 0:3 уступил магнитогорскому "Металлургу" в гостевом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

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Шайбы забросили Деннис Расмуссен (3-я минута), Виктор Антипин (12) и Андрей Нестрашил (49).

"Авангард" прервал серию из четырех побед, в турнирной таблице Восточной конференции омская команда занимает второе место, набрав в 19 матчах 27 очков, "Металлург" поднялся на девятое место, в активе команды 18 очков в 20 играх.

В следующем матче "Авангард" в гостях сыграет с уфимским "Салаватом Юлаевым" 22 октября, "Металлург" днем позднее примет казанский "Ак Барс".

В другом матче игрового дня "Барыс" (Нур-Султан) в овертайме победил подольский "Витязь" в домашнем матче со счетом 3:2 и поднялся на третью строчку в турнирной таблице Восточной конференции, набрав в 18 матчах 26 очков, "Витязь" с 30 очками в 19 матчах идет третьим на Западе.

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