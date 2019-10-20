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"ВТБ Кубок Кремля"

Теннисистка Павлюченкова надеется на победу на Кубке Кремля в 2020 году

Она уступила в финале швейцарке Белинде Бенчич

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова надеется победить в 2020 году на Кубке Кремля. Об этом она заявила журналистам.

В воскресенье швейцарская теннисистка Белинда Бенчич обыграла в финале "ВТБ Кубка Кремля" Павлюченкову со счетом 3:6, 6:1, 6:1.

"Мне чуть-чуть не хватило, но это теннис, это опыт. В любом случае сегодня проигравших нет, - призналась Павлюченкова. - Надеюсь, в следующем сезоне на Кубке Кремля я покажу лучший результат и буду на церемонии награждения стоять с кубком".

"Хочу отметить организаторов - все было отлично, корты в "Крылатском" мне очень понравились", - добавила 28-летняя теннисистка.

Теги
"ВТБ Кубок Кремля"
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