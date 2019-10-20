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Летние олимпийские виды спорта

Трефилов поможет сборной России по гандболу подготовиться к чемпионату мира

В августе Евгений Трефилов покинул пост главного тренера женской сборной России по гандболу и стал вице-президентом федерации
Евгений Трефилов Валерий Шарифулин/ТАСС
Описание
Евгений Трефилов
© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Евгений Трефилов в качестве вице-президента Федерации гандбола России (ФГР) будет помогать женской сборной России в подготовке к чемпионату мира. Об этом ТАСС заявил президент ФГР Сергей Шишкарев.

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"Трефилов в качестве вице-президента будет находиться на сборах национальной команды. Он курирует непосредственно все команды. Мы также планируем, что Евгений Васильевич отправится на чемпионат мира", - сказал Шишкарев.

В августе Трефилов, под чьим руководством женская сборная России завоевала золотые медали Олимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро, вынужден был покинуть свой пост по состоянию здоровья - в феврале 63-летний специалист перенес операцию на сердце, после чего проходил курс реабилитации в санатории в Краснодарском крае. Национальную команду после ухода Трефилова возглавил Амброс Мартин.

Чемпионат мира пройдет с 30 ноября по 15 декабря в Японии.

Теги
Летние олимпийские виды спорта
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