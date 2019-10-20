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Летние олимпийские виды спорта

Россияне заняли третье место в медальном зачете чемпионата Европы по велотреку

Команда завоевала три золотые, две серебряные и одну бронзовую награду

ТАСС, 20 октября. Сборная России заняла третье место в медальном зачете чемпионата Европы по велоспорту на треке. Соревнования завершились в воскресенье в голландском Апелдорне.

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Российские спортсмены завоевали шесть медалей - три золотые, две серебряные и одну бронзовую. Первое место в общем зачете заняла сборная Нидерландов (5-4-4), вторыми стали французские велогонщики (5-1-2).

Золотые награды в копилку российской команды принесла Анастасия Войнова, ставшая первой в индивидуальном спринте и в гите, еще одну победу российская команда в составе Войновой и Дарьи Шмелевой завоевала в женском командном спринте. Серебряные медали у Шмелевой в гите и у Дениса Дмитриева в кейрине. Бронзу завоевала Шмелева в кейрине.

На континентальном первенстве прошлого года российские спортсмены заняли четвертое место в общем зачете, завоевав восемь медалей (3-2-3).

Чемпионат Европы в Нидерландах проходил с 16 по 20 октября.

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Летние олимпийские виды спорта
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